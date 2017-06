Alex Santana volta com nova posição e mais maturidade ao Inter, dizem repórteres paranaenses

Reforço

O Alex Santana que surgiu no Inter como um meia ofensivo e quase segundo atacante nos tempos de Clemer, que substituiu Dunga em 2013 e o lançou nos profissionais, volta mais recuado e consciente das funções táticas. Ao menos é o que garante quem o viu jogar recentemente no Paraná e no Guarani, seus dois últimos clubes.

Aos 22 anos, o meia, chamado de volta do empréstimo em Curitiba, era praticamente segundo volante na equipe paranaense. Segundo o repórter Nícolas França, da Rádio Transamérica, a saída de Alex "deixou a torcida precoupada por não saber quem será seu substituto". Atuando como segundo volante, na linha de 2 no 4-2-3-1 do técnico Wagner Lopes, que comandou a equipe durante o campeonato estadual, mas saiu para voltar ao Japão.

— Alex teve uma lesão que o atrapalhou, tirou de combate por quase um mês. Só jogou três partidas com o Cristian Souza, as duas contra o Atlético-MG pela Copa do Brasil e contra o Juventude na Série B. E ali ficou claro que estava sem ritmo — aponta Nícolas.

A visão é compartilhada pelo repórter Felipe Dalke, da Rádio Banda B:

— Era o jogador mais lúcido do time, dava qualidade à saída de bola, com bons passes e lançamentos. Cobria bem e tinha uma boa recomposição na marcação. Vai deixar saudade na torcida aqui.