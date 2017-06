Após empate com o Juventude, torcida do Inter volta a protestar no Beira-Rio

Insatisfação

Mais um empate no Beira-Rio, mais um protesto. Na noite deste sábado (3), após ficar no 1 a 1 com o Juventude, o Inter viu novamente seus torcedores reclamarem do desempenho do time.



O zagueiro Léo Ortiz foi o principal alvo das críticas da torcida. Foi o jovem defensor quem estava posicionado próximo a Tiago Marques no gol de empate da equipe caxiense.



Protesto da torcida do Inter após mais um jogo sem vitória na Série B @FuteboldaGaucha pic.twitter.com/10fhhDuSFd — Renata de Medeiros (@rmedeirosrenata) 4 de junho de 2017

No entanto, poucos jogadores escaparam das críticas. Tanto que o tradicional cântico "time sem vergonha" foi entoado.



Cerca de 200 colorados protestaram no entorno do estádio.



