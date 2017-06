Cotação ZH: saiba quem é o melhor em campo na vitória do Inter sobre o Figueirense

Qual é a nota?

O Inter venceu o Figueirense na noite desta terça-feira e encostou no G-4 da Série B. Confira como foram as notas:



Danilo Fernandes

Fez mais intervenções do que defesas. Mas, claro, precisou trabalhar muito para impedir um mau resultado. Nota 7

Junio

Vigoroso na marcação, discreto no ataque. Nota 5

Danilo Silva

Sua velocidade, quando usada defensivamente, parece ser útil. Nota 5

Cuesta

Foi firme, fez um gol e liderou a defesa. Nota 7

Carlinhos

Na frente é um leão. Mas precisa de ajuda para marcar. Nota 5

Charles

Deu mostras de que não poderia ser arquivado tão cedo. Combateu e marcou com vontade. Nota 6

Fabinho

Fez aquele feijãozinho com arroz de marcar. Nota 5

Carlos

Desperdiçou três chances de contra-ataque e não acompanhou o lateral-direito. Nota 3

Roberson

No meio, deveria ser o responsável por armar as jogadas ofensivas, mas quase nada fez. Nota 4

Pottker

Deu assistência para Diego fazer o gol. Mas perdeu uma chance sozinho com o goleiro. Nota 6

Brenner

Há dois meses sem fazer gol, viveu 45 minutos de abandono, raros toques na bola e nenhuma conclusão. Nota 3

Juan

Deu mais vigor ao lado direito e iniciou a jogada do segundo gol. Pode jogar de novo. Nota 7

Diego

Pelo lado esquerdo, aproveitou as chances que Carlos não soube. Nota 7

Valdemir

Discreto, perdeu a chance de matar o jogo no final. Nota 4



