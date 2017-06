Diálogo é a palavra-chave para o entrosamento da nova comissão técnica do Inter

Reconhecimento do terreno

Não será só o trabalho do técnico Guto Ferreira com o grupo de jogadores do Inter que necessitará de muita conversa. O entrosamento dos novos integrantes da comissão técnica com quem já estava no Beira-Rio também irá requerer diálogo.

Desde a saída de Porto Alegre para Florianópolis, diversos diálogos a respeito do estado físico de atletas, comportamento, forma de comunicação de alguns deles, foram tema nas conversas entre o auxiliar Alexandre Faganello e o preparador físico Valdir Júnior com antigos funcionários do Inter.

Na manhã desta terça-feira (6), durante o café, em uma das mesas do Hotel Majestic, os dois novos integrantes da comissão técnica colorada conversavam sobre algumas questões do dia a dia e buscavam se interar sobre o funcionamento do vestiário, desde forma de alimentação até a própria estrutura do local. No voo que levou o grupo de jogadores para Santa Catarina, na tarde passada, o mesmo ocorreu com assuntos como a preocupação com determinados jogadores, que possam ser mais suscetíveis a lesão.

O Inter enfrentará o Figueirense, nesta terça-feira, às 20h30min, no Estádio Orlando Scarpelli. O técnico Guto Ferreira e os auxiliares Odair Hellmann e André Luís comandaram treino nesta manhã, em Porto Alegre, e deverão viajar para a capital catarinense às 15h. Após quatro rodadas, o time gaúcho ocupa a 10ª colocação, com cinco pontos, enquanto o adversário tem um ponto a mais e é o nono colocado.

*RÁDIO GAÚCHA