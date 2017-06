Para comandar treino, Guto Ferreira não viaja com a delegação do Inter 

Decisão importante

Guto Ferreira está entre a delegação colorada que viajou a Florianópolis na tarde desta segunda-feira. O treinador optou por permanecer em Porto Alegre por mais um dia, a fim de comandar a atividade dos jogadores que não foram relacionados para a partida diante do Figueirense, pela quinta rodada do Brasileirão.



D'Alessandro, Uendel, Nico López, Leo Ortiz, William, Cirino e Dourado farão atividade sob o comando do treinador na manhã desta terça-feira. Depois, Guto Ferreira embarca para Santa Catarina, onde comanda o time no Orlando Scarpelli a partir das 20h30min.

A comissão técnica tomou a decisão para que os sete jogadores não fossem prejudicados neste início de trabalho de Guto Ferreira. Com Guto, permaneceram em Porto Alegre os auxiliares André Luís e Odair Hellmann.



A medida não é novidade para Guto. É possível que o treinador tome esta decisão mais vezes ao longo da Série B.



