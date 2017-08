Beira-Rio tem setor esgotado para Inter x Londrina

Gigante lotado

O confronto entre Inter x Londrina neste sábado deve ter casa cheia. Isso porque já há setor no estádio com lugares esgotados e existe a previsão de público recorde na temporada. Segundo informações atualizadas desta sexta-feira, não tem mais ingressos para a inferior livre e 21 mil check-ins já foram realizados até esta manhã.



Existe a ideia que o jogo deste final de semana bata o recorde do Gauchão, na partida diante do Novo Hamburgo, em que o Beira-Rio recebeu 43 mil torcedores. Por conta do Dia dos Pais, cada sócio que tenha confirmado sua ida ou comprado ingresso, pode levar o seu pai, mediante apresentação de identidade, promoção que pode elevar bastante a média de público.



Para sócios Campeão do Mundo/Parque Gigante, a superior livre custa R$ 20 e a cadeira central, R$ 30. Para torcedores em geral, o valor é o dobro. Para mais detalhes, acesse o site do clube.



