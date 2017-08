Procura por ingressos para jogo com o Londrina faz projeção de público passar de 40 mil no Beira-Rio

Diogo Olivier

Perdi a conta de quantas vezes disse que a torcida do Inter esperava só um leve sinal de envolvimento dos jogadores em campo para abraçar o time e escrever aquelas páginas de solidariedade na dor, só possíveis na Série B com clubes grandes e populares.

É o que está acontecendo após as três vitórias seguidas (sete gols feitos e nenhum sofrido) e o firme ingresso G-4 da Série B.

Além dos 21 mil checkins para o jogo de sábado contra o Londrina (anel inferior esgotado), mais de 250 consulados do país inteiro estão confirmados – na final contra o Noia eram 210.

Pode pintar quebra do recorde, por enquanto na conta da decisão do Gauchão, com 43 mil pessoas.



