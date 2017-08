Danilo Fernandes comemora volta da confiança no Inter: "Jogadas saem naturalmente"

Tranquilidade

Danilo Fernandes vê retomada da confiança após as últimas vitórias do Inter.

Danilo Fernandes vê retomada da confiança após as últimas vitórias do Inter. Foto: Félix Zucco / Agencia RBS

A confiança voltou ao Beira-Rio. Após passar apuros na Série B, o Inter agora ostenta a vice-liderança da competição, com três vitórias seguidas, além de ter definido uma escalação e um esquema tático. O ambiente mais tranquilo foi destacado nesta quarta (9) pelo goleiro Danilo Fernandes.

— Quando se está confiante, as coisas acontecem naturalmente. É visível em qualquer equipe. A confiança aumenta, o poder de acreditar numa jogada, num passe, também. Sabíamos que o nosso trabalho estava sendo bem feito, treinávamos muito bem, e às vezes o resultado não vinha, mas hoje o resultado está aparecendo. E quando a confiança aparece as jogadas saem naturalmente — disse Danilo.

Leia mais:

Guto Ferreira prioriza saída de bola em treino do Inter

Inter faz promoção de Dia dos Pais para jogo contra o Londrina

Inter fecha primeiro turno com a melhor defesa da Série B



Três dias antes do primeiro jogo do segundo turno, contra o Londrina, o goleiro espera mais dificuldades na metade final da competição.

— Este turno será muito mais difícil. Os times buscam algo dentro do campeonato. Vivemos um momento bom, bacana, viemos de três jogos bem convincentes, três resultados e jogando bem, que é o mais importante. Agora é manter os pés no chão, a cabeça no lutar. Tem muita coisa para acontecer. Se estamos no G-4 hoje não podemos sair porque só tem um turno pela frente — finalizou o camisa 1.



* RÁDIO GAÚCHA