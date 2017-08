Do Londrina da estreia da Série B e goleado pelo Inter, só três jogadores seguem entre os titulares 

Tudo novo

O Londrina que o Inter enfrenta às 16h30min deste sábado, na troca do turno da Série B, não é o mesmo goleado na estreia da competição, no Estádio do Café, por 3 a 0. O técnico Cláudio Tencati, ao que tudo indica, repetirá diante do Inter apenas três jogadores: o lateral-esquerdo Ayrton, o volante Jardel e o atacante Artur.



Quem saiu?



Zé Carlos – Logo após enfrentar o Inter, na segunda rodada, o Londrina dispensou dois jogadores após confusão diante do Brasil-Pel: Zé Carlos e Luizão. Eles discutiram e houve até agressão.



Jonatas Belusso – Deixou a equipe na rodada anterior da Série B. O centroavante foi vendido ao Al Shabab, da Arábia Saudita.



Matheus – Foi negociado e reforça o Antuérpia, da Bélgica.



França – Por problemas disciplinares, foi repassado ao Remo. O jogador ficou descontente ao ser colocados na reserva e jogou a camisa do Londrina no chão.

Fabinho – Não vindo sendo aproveitado, teve muitas lesões e também não convenceu. Foi negociado e hoje está no ABC, de Natal.



Suspenso

Celsinho levou o terceiro cartão amarelo na rodada passada, na derrota para o Vila Nova, e cumpre suspensão diante do Inter.



O reserva

Lucas Ramón caiu de rendimento e passou a ser reserva do técnico Tencati.

O lesionado

O zagueiro Sílvio teve confirmada uma lesão na coxa direita. Não tem previsão de retorno.

O time que perdeu para o Inter por 3 a 0:

Zé Carlos; Lucas Ramon, Sílvio, Matheus e Ayrton; França, Jardel, Celsinho; Artur, Fabinho; Jonatas Belusso.

Londrina que deve enfrentar o Inter neste sábado:

César; Reginaldo, Gustavo Geladeira, Edson Silva e Ayrton; Rômulo, Jardel, Rafael Gava (Thiago Lopes e Marcinho); Artur, Wellisson e Carlos Henrique.

