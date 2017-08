Dono da melhor defesa, Inter prega cuidado contra o melhor ataque da Série B: "Atenção redobrada"

Cautela

O jogo entre Inter e Londrina, no próximo sábado (12), marcará o duelo da melhor defesa contra o melhor ataque da Série B. Diante disso, o goleiro colorado Danilo Fernandes pede atenção redobrada com o setor ofensivo do time paranaense, o que mais balançou as redes na competição no primeiro turno.

— Claro que temos que ter atenção, eles não têm o melhor ataque por acaso. Eles têm muita qualidade. Estamos num momento de coesão da equipe. A atenção tem que ser redobrada para não cometermos vacilos, pois é de uma bola que eles precisam para fazer o gol — disse Danilo.



Na vice-liderança da competição, o Inter tem a melhor defesa da Série B, tendo sofrido apenas 13 gols em 19 jogos. Já o Londrina, que é o 11º colocado, possui o melhor ataque, com 28 gols.

