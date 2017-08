Inter precisa de 28 pontos no segundo turno para voltar à Série A

Projeção

Com o encerramento do primeiro turno da Série B, é possível fazer projeções matemáticas para entender o que falta para o Inter carimbar sua volta à elite do futebol brasileiro. A vitória por 2 a 0 sobre o Guarani manteve o time de Guto Ferreira na vice-liderança, faltando poucos pontos para garantir presença na Série A de 2017.

Pela projeção deste momento (panorama na 19ª rodada), o time que chegar a 61 pontos estará garantido no G-4 ao final da Série B e, assim, confirmará seu acesso. O Inter soma atualmente 33 pontos e, portanto, faltariam 28 pontos para chegar aos 61 neste cenário. Isso representa uma campanha de 49% de aproveitamento no segundo turno da competição. Ou seja, seriam necessárias nove vitórias e mais um empate em 19 jogos para os colorados.

Leia mais:

Torcedor Colorado ZH: aqueles 11 de vermelho são do Sport Club Internacional

Guto elogia dedicação: "Esse é o comportamento que nos fortalece"

Cotação ZH: veja quem foi o melhor da vitória do Inter sobre o Guarani

Inter na Série B 2017:

19 jogos

9 vitórias

6 empates

4 derrotas

25 gols marcados

13 gols sofridos

58% de aproveitamento

*RÁDIO GAÚCHA