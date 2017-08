Pelo telão do Beira-Rio, torcedor fica sabendo que será pai pela primeira vez

Véspera do Dia dos Pais

Neste sábado (12) que antecede o Dia dos Pais, Juliano Barcello Rodrigues, de 33 anos, soube, em meio a mais de 36 mil colorados no Beira-Rio, que sua mulher espera o primeiro filho do casal. Depois de sete anos casada com o professor de educação física, Simone não esconde a emoção de, finalmente, poder dividir a notícia com o companheiro.

— Foi difícil de guardar o segredo. Desde que soube da gravidez, sinto muito sono. Ele sempre me perguntava o que era e eu mentia, dizia que tinha a ver com a proximidade das férias no trabalho — disse a operadora de call center.

No intervalo da vitória do Inter sobre o Londrina por 3 a 1, a voz da locutora do Beira-Rio pediu um minuto da atenção dos torcedores. Em poucos segundos, Simone apareceu no telão contando a novidade ao marido, que, emocionado, não conseguia comentar o assunto sem se emocionar.



— Eu vi meu nome e só queria entender o que estava acontecendo. Estou muito emocionado. É uma alegria muito grande — comentou.



A ação foi viabilizada pela Unimed, empresa onde Simone trabalha. Poucos dias antes de suas férias, ela comentou com colegas que ainda não havia contado ao marido que estava grávida. A história foi passando de boca em boca e chegou até o setor de marketing da companhia, que, em parceria com o Inter, conseguiu que Juliano ficasse sabendo da paternidade um dia antes do Dia dos Pais.