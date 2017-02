Em jogo fraco tecnicamente, Junior Barranquilla vence o Tucumán

Copa Libertadores

O duelo entre o Junior Barranquilla e Atlético Tucumán, válido pela Copa Libertadores de 2017, foi complicado. Em um jogo fraco tecnicamente, os colombianos levaram a melhor sobre os argentinos e venceram por 1 a 0 com gol de Aponzá. Agora, o time colombiano precisa apenas de um empate para avançar para a fase de grupos.

Como não sofreu gols, o Barranquilla poderá se classificar mesmo com uma derrota por um gol de diferença desde marque na próxima partida que será na Argentina.

No início do jogo, as duas equipes estavam tendo dificuldade para armar as jogadas, mas mesmo assim, aos 3 minutos, o Tucumán chegou com perigo. Após troca de passes, Acosta cruzou na cabeça do zagueiro Bianchi, que quase marcou ao mandar por cima do gol.

O Junior Barranquilla respondeu com Aponzá, que cortou o marcador, cruzou para área e viu a defesa afastar o perigo após a bola passar pelo goleiro Lucchetti.

Tecnicamente, não era um jogo vistoso, isso porque o Tucumán procurava se defender, enquanto Junior Barranquilla trocava passes tentando furar a zaga argentina, que estava muito bem no início do jogo.

Por esse motivo, somente aos 38 minutos, o time colombiano teve a melhor chance com Ovelar, que foi lançado em profundidade e chutou forte no alto para o goleiro do Tucumán fazer grande defesa e mandar para escanteio.

Na etapa final, as duas equipes voltaram mais ligadas na partida, mas mesmo assim, a falta de criatividade prevalecia.



Somente aos 11 minutos, depois de uma grande disputa no meio de campo, veio a primeira chance real de gol do jogo. Que aconteceu quando Acosta recebeu pela esquerda, abriu para meio e arriscou um belo chute de fora da área, na sequência a bola beliscou a trave e saiu pela linha de fundo.

Aos 26 minutos, finalmente o primeiro gol do jogo, Estrada deu um belo passe em profundidade para Aguirre, que cruzou para Aponzá abrir o placar para os colombianos em casa.

O Tucumán não sentiu o gol e deu uma resposta quase que imediata com Dí Placido, que fez boa jogada pela direita e cruzou para a área. Zampedri chutou de primeira e obrigou o goleiro do Junior Barranquilla a fazer boa defesa.

No final do segundo tempo, os colombianos quase fizeram mais um gol. Depois de receber um cruzamento dentro da área, Cuesta cabeceou no cantinho e o goleiro Lucchetti impediu o segundo gol do Barranquilla.

Para garantir a vitória, os colombianos administraram a vantagem no final do jogo e garantiram a vantagem para a próxima partida, que ocorrerá na próxima quinta-feira na Argentina.

*LANCEPRESS