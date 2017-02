Pablo Escobar marca três gols, e The Strongest avança na Libertadores

Goleada

Sem dó, o The Strongest venceu o Unión Española por 5 a 0 e garantiu sua vaga na fase de grupos da Libertadores. O destaque da classificação boliviana foi o atacante Pablo Escobar, que marcou três gols.

A goleada se iniciou logo aos 12 minutos. O capitão Pablo Escobar recebeu lançamento na área, mas conseguiu passar para Veizaga, que chutou no alto e abriu o placar.



Leia mais:

Tucumán vence Junior por 3 a 1 e entra no grupo do Palmeiras

Atlético-PR reverte vantagem, vence fora e elimina Deportivo Capiatá-PAR



O segundo gol saiu aos 23 minutos da primeira etapa. Novamente Pablo Escobar fez a jogada e deixou Chumaceiro para ampliar o marcador, 2 a 0.

O show do atacante continuou nos 45 minutos finais. Aos 5, 27 e 35, Pablo Escobar balançou as redes e decretou a vaga do time boliviano na fase de grupos.



Leia outras notícias sobre a Libertadores

*LANCEPRESS