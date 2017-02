Unión Española empata nos acréscimos com The Strongest

No Chile

Pela Copa Libertadores da América, Unión Española e The Strongest empataram por 1 a 1, na noite desta quinta-feira, no estádio Santa Laura, em Santiago, no Chile, no duelo de ida pela terceira fase da competição. Com o resultado, o time boliviano tem a vantagem de jogar por um empate sem gols no jogo de volta, na próxima quinta, em La Paz. Quem avançar neste confronto irá integrar o Grupo 2 da competição – o mesmo do Santos.

O The Strongest criou as melhores oportunidades nos cinco minutos iniciais. O time aurinegro arriscava em chutes de fora da área. Através de Chumacero, quase conseguiu balançar a rede dos donos da casa. O gol era questão de tempo, e saiu aos 27min: Escobar lançou na esquerda, Jara tocou de cabeça para o meio da área e Chumacero se antecipou à defesa da equipe chilena para fazer 1 a 0.

Depois de sofrer o gol, o Unión Española assumiu a tentativa de chegar à igualdade e passou a ter maior controle do jogo. Porém, o gol não saía. O The Strongest quase ampliou aos 45min, com Veizaga, que disparou um chute forte de fora da área e obrigou o goleiro Sánchez a fazer uma grande defesa.

O segundo tempo começou a todo vapor, com o The Strongest na busca por complicar ainda mais a situação do Unión Española. Já a equipe chilena procurava alternativas para chegar ao gol do time adversário. A cada lance perdido, o torcedor manifestava o seu descontentamento. A primeira grande oportunidade do Unión veio aos 26min: Pinares recebeu a bola de Jaime, deu um belo drible na defesa adversária e chutou forte. A bola passou próxima da meta do goleiro Daniel vaca.

Quanto mais o tempo passava, aumentava ainda mais a aflição dos torcedores chilenos. O Unión conseguiu o empate apenas nos acréscimos: Churín marcou aos 47min, completando grande jogada pela direita, para alívio no Santa Laura.

