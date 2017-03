Na estreia na Libertadores, Atlético-MG empata fora de casa com o Godoy Cruz

1 a 1

Um dos favoritos ao título da Copa Libertadores, o Atlético-MG iniciou sua trajetória na edição deste ano com um empate. O Godoy Cruz saiu na frente com menos de dois minutos, mas Fred, marcando pela décima vez na temporada, garantiu o 1 a 1 na noite desta quarta-feira, no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza.

Superior tecnicamente e com mais ritmo de jogo, o Galo tinha como meta apostar na sua qualidade, trabalhar a bola e, assim, tomar para si as rédeas do jogo. Mas o jogo proposto pelo técnico Roger Machado ruiu com menos de dois minutos. Após o lançamento vindo da defesa que Gabriel não cortou, Javier Correa, cara a cara com Giovanni, fez Godoy Cruz 1 a 0.

Leia mais

Almanaque Tricolor 2017: confira o histórico do Grêmio na Libertadores

Rafael Henzel se emociona ao narrar gol da Chapecoense na Libertadores

Atlético-PR vacila nos minutos finais e empata na Arena da Baixada



Após o gol sofrido, a missão atleticana foi buscar inspiração e espaço para atacar a equipe argentina. Mas sobrou tensão para o Galo, que não conseguiu se impor contra um adversário bem postado na defesa e que levava perigo nos contra-ataques. A melhor chance atleticana no primeiro tempo veio com Leonardo Silva, de cabeça, aos 14. Otero e Robinho tentaram fazer a diferença, mas não tiveram êxito. Já Fred, sem receber a bola, não conseguiu ser a referência ofensiva.

Eficaz com a bola nos pés, o Godoy Cruz conseguia envolver o Atlético com certa facilidade. Godoy Cruz que só não foi para o intervalo com uma vantagem por conta de Garro. A investida pela direita de González terminaria com o gol do atacante, mas ele, de frente para o gol e sem marcação, mandou a bola para fora, aos 44 minutos.

Diante do desempenho ruim do Galo no primeiro tempo, Roger Machado optou por Cazares. A tentativa era garantir mais inspiração para um time que havia deixado a desejar. E logo com cinco minutos, o Atlético, que voltou bem do intervalo, chegou ao empate. O pênalti cometido por Albecasis em Elias culminou com o gol de Fred, o seu décimo na temporada. Tudo igual.

Após conquistar a igualdade, o Atlético tentou valorizar a posse de bola para ter o controle do jogo e, com isso, envolver o Godoy Cruz. Mas não era tarefa das mais simples transpor a marcação do time argentino. Roger Machado apostou em Clayton e, depois, Rafael Moura, mas o Galo não mostrou o repertório ofensivo que esperava.

Após a expulsão de Ortiz, aos 39 minutos, o Alvinegro passou a ter mais espaço, mas encontrou um Godoy Cruz ainda mais recuado. A pressão veio nos momentos finais, mas a equipe argentina soube segurar o empate diante do seu torcedor.

* Lancepress