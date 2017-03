Rafael Henzel se emociona ao narrar primeiro gol da Chapecoense na Libertadores

Volta por cima

Por si só, a partida entre Zulia e Chapecoense já carregava uma dose de emoção notável com a estreia do time catarinense no torneio internacional depois de toda a comoção do fim de 2016 com a tragédia aérea em Medellín. No entanto, a situação ficou ainda mais emocionante no momento em que Reinaldo, aos 33 minutos da primeira etapa, marcou o primeiro gol do clube atuando pelo campeonato mais importante da América do Sul.

Voltando a suas atividades normais depois de sobreviver ao acidente com a delegação brasileira em novembro de 2016, o narrador Rafael Henzel transmitiu a partida pela Rádio Oeste Capital e bradou com muita vibração no gol — que abriu caminho para a vitória por 2 a 1.

Além de Reinaldo, a Chape ainda marcou aos 24 do segundo com o volante Luiz Antonio e parecia que ia conseguir uma vitória tranquila mesmo jogando como visitante. O gol marcado pelo experiente Juan Arango animou o Zulia e tornou os minutos finais em momentos de pressão e muita tensão para os atletas da Chape, que conseguiram segurar o resultado.

Com a vitória, a Chapecoense larga na frente no grupo que ainda possui Lanús e Nacional, equipes que se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h, na Argentina.