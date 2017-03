Jorge Wilstermann goleia Peñarol por 6 a 2 na Bolívia

Festa

Um verdadeiro massacre. Sem tomar conhecimento do adversário, o Jorge Wilstermann bateu o Peñarol por 6 a 2, nesta terça-feira, e estreou com o pé direito na Libertadores. Na próxima rodada, os bolivianos encaram o Palmeiras, enquanto os uruguaios enfrentam o Atlético Tucumán.



O duelo começou movimentado. Apoiado pela torcida, o Jorge Wilstermann apostava nos toques rápidos e lançamentos para pegar a zaga paraguaia desprevenida. Por outro lado, o Peñarol tentava segurar o ímpeto do adversário com a marcação e valorização da posse de bola. Aos 9 minutos o primeiro gol no jogo. Em lançamento no campo ofensivo, José Ríos derrubou Alex Silva, o juiz mandou seguir e o atacante invadiu a área para encher o pé e abrir o marcador: 1 a 0 para o Wilstermann.

Em desvantagem, o Peñarol avançou o time e buscava trabalhar melhor a bola no campo de ataque, sem muito sucesso. Nos contra-ataques, o time boliviano achava espaços e conseguiu ampliar o marcador em cobrança de pênalti. Thomas Santos bateu no canto direito e saiu para comemorar. Insatisfeito com a equipe, Leonardo Ramos mudou o esquema 4-3-3 para 3-4-3, mas novamente viu sua equipe ceder espaços e levar mais um gol. Após cruzamento da esquerda, Ríos empurrou a bola para o fundo das redes.

O Peñarol diminuiu a desvantagem logo no início do segundo tempo. Em jogada pela esquerda, Gastón Rodríguez ganhou da defesa e fez o primeiro dos uruguaios. Minutos após levar o primeiro gol, o Jorge Wilstermann teve uma baixa importante. Depois de uma confusão na grande área, Ríos agrediu um zagueiro uruguaio e levou cartão vermelho direto. Com um a mais em campo, Leonardo Ramos promoveu a entrada de Juan Boseli. Ele só não contava que o jogador seria expulso cinco minutos depois por duas entradas violentas.

Quando tudo parecia estar perdido, Gastón Rodríguez surgiu mais uma vez. O atacante recebeu em profundidade e tocou na saída do goleiro para fazer 3 a 2. Mas, cinco minutos após encostar no placar, o Peñarol deu bobeira em cobrança de falta e Zenteno enterrou de vez a chance de reação ao anotar o quarto gol do Wilstermann. Nos minutos finais ainda deu tempo de mais dois gols. Em nova cobrança de pênalti, Rudy Cardozo bateu no lado direito e Guruceaga buscou mais uma bola dentro da rede, e aos 43, em rápido contra-ataque, Cabezas tocou para Olego, que girou em cima da marcação e bateu no canto do goleiro.

*LANCEPRESS