Quarta-feira tem estreia de três brasileiros na Libertadores

Início da caminhada

A espera de flamenguistas, palmeirenses e atleticanos termina na quarta-feira. O trio de clubes brasileiros que, pela qualidade de seus elencos, gera expectativa de disputa por título, inicia sua caminhada na competição continental. Veja como as equipes se preparam.

Leia mais

Guaraní vence Iquique fora de casa pelo grupo do Grêmio na Libertadores

Flamengo faz treino fechado no Maracanã, e funcionários fazem últimos acertos

Discreto, Grêmio inicia deslocamento para a Venezuela



Flamengo x San Lorenzo

GRUPO 4 — 21h45min

Fox Sports

Um velho aliado



No jogo contra o San Lorenzo de Diego Aguirre, o Flamengo contará com um reforço que já foi importante em momentos decisivos da história do clube: o Maracanã lotado de torcedores rubro-negros.

A procura por ingressos foi intensa desde a semana passada. No domingo, após a derrota para o Fluminense na final da Taça Guanabara, já havia fila formada no maior templo do futebol brasileiro em busca de bilhetes para o jogo. Os rubro-negros mostraram, assim, qual competição era vista como prioridade.

Jogado às traças desde o início do ano, o Maracanã receberá seu primeiro jogo de 2017 – a última partida oficial no estádio foi Flamengo x Santos, pelo Brasileirão, em 27 de novembro. Na tarde de ontem, enquanto o Flamengo treinava, o Crea-RJ fez uma vistoria e verificou que não há risco para a realização da partida.

Atlético Tucumán x Palmeiras

GRUPO 5 — 21h45min

SporTV

Na panela de pressão



O grupo milionário do Palmeiras começa seu principal desafio na temporada preocupado com a pressão dos empolgados torcedores do Atlético Tucumán. O time argentino, que passou por duas eliminatórias nas primeiras fases da competição e protagonizou a inusitada história de superação em Quito, quando chegou atrasado e de uniforme emprestado pela seleção argentina sub-20 para enfrentar o El Nacional, deve contar com o apoio do estádio Monumental José Fierro para pressionar, especialmente nos primeiros minutos.

— Temos de nos impor no jogo. Sabemos como a cidade está em relação ao time, pela primeira vez na Libertadores. Será muito difícil e temos de suportar a pressão, nos impor. Não pode só se defender. Temos de jogar também — ensina o experiente Zé Roberto.

Para a largada na Libertadores, o técnico Eduardo Baptista não poderá contar com o zagueiro Yerri Mina, suspenso, e com o meio-campista Tchê Tchê, que ainda se recupera de lesão.

Godoy Cruz x Atlético-MG

GRUPO 6 — 19h30min

SporTV

Galo confiante



É embalado pela arrancada de seis vitórias em seis jogos no Estadual que o Atlético-MG faz sua estreia na Libertadores em Mendoza, diante do Godoy Cruz. Após sofrer com alguma desconfiança nos primeiros jogos do ano, Roger Machado parece ter engrenado, mesmo com a perda de Lucas Pratto, vendido ao São Paulo.

O novo técnico tem sido ajudado pelo excelente momento de Fred, artilheiro do Mineiro com oito gols em seis rodadas. O centroavante tem vaga garantida no time que desta noite.

O Galo pode ser ajudado, ainda, pela falta de ritmo de seu adversário. Devido à greve de jogadores na Argentina, que paralisa o campeonato nacional, o Godoy Cruz ainda não atuou em competições oficiais nesta temporada.

* ZH Esportes