Grêmio chega a Barinas para estreia na Libertadores contra o Zamora

Na Venezuela

O Grêmio já está em Barinas para a estreia na Copa Libertadores 2017. A delegação tricolor chegou à Venezuela às 18h30min locais, 19h30min de Brasília, em um voo fretado desde Porto Alegre, que fez escala em Manaus. O grupo rapidamente deixou o acanhado Aeroporto de Barinas rumo ao hotel Living, onde permanecerá até o jogo de estreia na Copa Libertadores na quinta-feira, diante do Zamora.

Nesta quarta, Renato Portaluppi e seus comandados farão um treino de reconhecimento no Estádio Agustín Tovar, durante à tarde, na fase final de preparação para o jogo de quinta-feira.

Como o nome de Gastón Fernández ainda não está no BID e o clube corre para contratar um zagueiro, a lista de 30 inscritos para o torneio será entregue apenas nesta quarta-feira. O Grêmio vai pagar uma multa de US$ 10 mil pelo atraso na inscrição.

Sem contar com Geromel, que sofreu uma fratura na costela após cotovelada de Brenner no Gre-Nal 412, e Maicon, que se recupera de uma lesão muscular, o Grêmio viajou à Venezuela com Arthur, Bressan, Bruno Grassi, Cortez, Everton, Fernandinho, Jailson, Kaio, Kannemann, Leonardo, Léo, Léo Moura, Lincoln, Luan, Lucas Barrios, Marcelo Grohe, Marcelo Oliveira, Michel, Bolaños, Rafael Thyere, Ramiro e Pedro Rocha.

