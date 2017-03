Guaraní vence Iquique fora de casa pelo grupo do Grêmio na Libertadores

1 a 0

O Guaraní-PAR foi até o Chile e bateu o Deportes Iquique por 1 a 0, na tarde desta terça-feira, no Estádio Zorros del Desierto, em Calama, pela primeira rodada do Grupo 8 – o mesmo do Grêmio – da Copa Libertadores. O gol da vitória foi marcado por Novicki, aos 37 minutos da etapa final.

Com as duas equipes se estudando bastante, o primeiro começou sem muita emoção e com pouca qualidade técnica. Quem chegou com perigo ao ataque pela primeira vez foi o Iquique. Aos 9min, Bustamante finalizou bem, mas Aguilar fez boa defesa. A equipe paraguaia ameaçou o gol de Naranjo através de uma boa falta cobrada por Palau aos 17min, mas ainda era pouco para animar o jogo.

Além do fraco futebol das equipes, o excesso de faltas também deixou a partida travada. Com mais posse de bola, o clube chileno atacou bem pelo lado direto, e foi por aquele setor que Bustamente arriscou, mas a bola acabou indo para fora. Aos 33, o atacante argentino Bielkiewickz também teve a sua oportunidade, mas parou nas mãos do goleiro Aguilar.

O segundo tempo começou com o Guaraní mais agressivo. Mesmo jogando em casa, o Iquique não conseguia incomodar o sistema defensivo da equipe paraguaia. Aos 11, De La Cruz partiu com a bola dominada desde o campo de defesa e, na entrada da grande área, soltou a bomba de perna direita que parou nas mãos de Naranjo. A pressão paraguaia só aumentou e, por muito pouco, o placar não foi aberto aos 17 minutos, quando Palau ficou com a sobra de uma bola alçada na área e finalizou forte na trave. No rebote, Cabral mergulhou para fazer o gol de peixinho, mas mandou em cima do goleiro Naranjo.

O Guaraní se aproveitou dos erros do Iquique e balançou a rede no final. Aos 37min, Cabral recebeu com extrema liberdade pela direita do ataque e mandou na grande área. A defesa afastou mal e a bola sobrou para Novick, que fez 1 a 0. O Iquique teve a última chance do jogo. Aos 46min, Bustamante desviou de cabeça a cobrança de falta e mandou a bola na trave. Apesar da boa chegada, o lance já não valia porque o atacante estava em posição de impedimento.

Com o resultado, o Guaraní assumiu a liderança provisória do Grupo 8, que ainda conta com Grêmio e Zamora, que se enfrentam na quinta.

