UFC 209 terá duas disputas de Cinturão

O UFC 209 será realizado no dia 04 de março, na T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA). Na luta principal, o campeão dos meio-médios Tyron Woodley enfrentará Stephen Thompson, em uma revanche. No primeiro encontro, no UFC 205, em novembro, Woodley manteve o seu título, já que os jurados declararam o empate, após cinco equilibrados assaltos.

Confira o card principal, sujeito a modificações:

Tyron Woodley vs. Stephen Thompson (titulo meio-médios)

Khabib Nurmagomedov vs. Tony Ferguson (título interino leves)

Rashad Evans vs. Daniel Kelly

Lando Vannata vs. David Teymur

Alistair Overeem vs. Mark Hunt

