Amanda Nunes reinará no UFC

No Mundo das Lutas

Amanda Nunes (14 vitórias e 4 derrotas) deverá ter Valentina Shevchenko (14 vitórias e 2 derrotas) como adversária na segunda defesa do seu Cinturão do peso galo feminino. O combate poderá acontecer na metade do ano. No primeiro encontro, no UFC 196, em 2016, a brasileira venceu por decisão unânime. Amanda é a nova sensação do MMA feminino e vem de uma impressionante vitória sobre Ronda Rousey, ocasião em que alcançou o nocaute em apenas 28 segundos.



Projeção: Amanda é a total favorita e deverá reinar durante um bom tempo na organização. Diga-se de passagem que o UFC está tendo sérias dificuldades para encontrar oponente capaz de fazer frente ao título tupiniquim.