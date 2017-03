Conor McGregor espera por primeiro desafiante

No Mundo das Lutas

A 209ª edição do UFC definiria o próximo adversário de Conor McGregor. Contudo, o evento realizado no último sábado, em Las Vegas (EUA) teve o inesperado corte do russo Khabib Nurmagomedov (não passou no exame médico). Com isso, Tony Ferguson ficou sem oponente e teve a luta cancelada, frustrando a chance de disputar o Cinturão Interino da divisão dos leves, hoje dominada pelo Campeão Conor McGregor.

Opinião: McGregor deveria ter Ferguson como o primeiro desafiante ao título dos leves, conquistado em novembro, no UFC 205.

Leia Mais:

Anderson Silva poderá ter recorde batido

Primeira encarada é tensa entre GSP e Bisping