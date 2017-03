Gastelum nocauteia Belfort no primeiro round do UFC Fortaleza

Não deu

A luta principal do UFC Fortaleza, que aconteceu neste sábado, no Centro de Formação Olímpica, contou com um duelo entre experiência e juventude. E embora a experiência ainda tenha seu valor, a evolução da juventude fala mais alto na maioria das vezes. Foi assim na vitória por nocaute de Kelvin Gastelum contra Vitor Belfort. No confronto, ocorrido todo na trocação de pé, o brasileiro chegou a assustar o rival, mas não aguentou o ritmo diante da resistência do americano e foi nocauteado aos 3m52seg.



— Eu confio nas minhas habilidade de finalizar qualquer luta. Existe um cara (que eu gostaria de enfrentar) que faz barulho há muito tempo. Anderson (Silva), talvez no Rio — declarou o lutador, se referindo ao UFC 212, que acontece no dia 3 de junho.



Leia mais:

Confira como foi todos os momentos do UFC Fortaleza

Romero diz que vai esperar por vencedor de Bisping e St. Pierre

Rothwell é flagrado em antidoping, e Werdum fica sem adversário



— Treinei muito, não vi o aniversário do meu pai. Agora quero pedir a vocês a cantar um parabéns. Feliz aniversário ao meu pai! — pediu o lutador à torcida, que prontamente atendeu e cantou o "parabéns" junto de Gastelum.



Emocionado, Belfort sinalizou que sua próxima luta pode ser a última da carreira. Ele também pediu para que essa seja no Rio de Janeiro, sua terra natal.



— Tenho mais uma luta no contrato, quero lutar no Rio. Tenho certeza de que a minha jornada quero finalizar assim, lutando no Rio. (A derrota) faz parte, vamos levantar a cabeça. Obrigado pelo carinho de todos — afirmou o brasileiro após o combate.



Belfort soma um cartel de 25 vitórias e 14 derrotas na carreira. Essa foi a terceira derrota consecutiva de Vitor no UFC. Já Gastelum, emplacou a terceira vitória seguida. O americano pediu para enfrentar Anderson Silva em seu próximo compromisso.



A LUTA



Belfort começou o duelo andando para frente, cercando o rival. Gastelum mostrou tranquilidade e não se afobou, teve paciência. O primeiro ataque foi de Vitor, que aplicou uma sequência de jab e direto. Gastelum se recompôs, continuou cercando e respondeu.



O brasileiro chegou a tentar dois chutes rodados, mas nenhum encaixou como o esperado. Belfort teve um bom momento quando abalou Kelvin com uma sessão de socos, mas o americano logo se recuperou. Aos poucos o brasileiro foi perdendo seu ímpeto, Gastelum acelerou o ritmo e conseguiu o nocaute após derrubar o brasileiro com um soco e finalizar a luta com socos em Vitor, que estava no chão.



Confira todos os resultados do UFC Fortaleza:



CARD PRINCIPAL

Kelvin Gastelum (EUA) x Vitor Belfort (BRA) - nocaute técnico

Maurício Shogun (BRA) x Gian Villante (EUA) - nocaute técnico

Edson Barboza (BRA) x Beneil Dariush (IRA) - nocaute

Ray Borg (EUA) x Jussier Formiga (BRA) - decisão unânime (triplo 29-28)

Bethe Correia (BRA) x Marion Reneau (EUA) - empate majoritário

Alex Cowboy (BRA) x Tim Means (EUA) - finalização



CARD PRELIMINAR

Kevin Lee (EUA) x Francisco Massaranduba (BRA) - finalização

Serginho Moraes (BRA) x Davi Ramos (BRA) - decisão unânime (triplo 30-27)

Joe Soto (EUA) x Rani Yahya (BRA) - decisão unânime (29-28, 29-27 e 29-27)

Michel Trator (BRA) x Josh Burkman (EUA) - finalização

Jeremy Kenedy (CAN) x Rony Jason (BRA) - decisão unânime (29-28, 29-28 e 29-27)

Paulo Borrachinha (BRA) x Garreth McLellan (AFR) - nocaute técnico



*LANCEPRESS