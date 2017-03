O fim do reinado de McGregor

No Mundo das Lutas

A 209ª edição do UFC será realizada neste sábado – a partir das 20hs (Brasília) - em Las Vegas (EUA). Na segunda luta mais importante, Khabib Nurmagomedov (invicto com 24 triunfos) e Tony Ferguson (22 vitórias e 3 derrotas) duelarão para ver quem será o Campeão Interino da divisão dos leves, hoje dominada pelo Campeão Conor McGregor.

Dias contados para McGregor

Conor McGregor poderá ver o seu reinado desabar já na primeira defesa do título, já que tanto Khabib quanto Ferguson podem superar o irlandês.

