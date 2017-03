Shogun diz que paciência o ajudou a conquistar nocaute no UFC Fortaleza

Lutas

Um dos pontos altos do UFC Fight Night Fortaleza, que ocorreu neste sábado, foi a vitória de Mauricio Shogun. O brasileiro quebrou um tabu ao emplacar pela primeira vez no UFC três vitórias consecutivas e venceu o confronto de forma emocionante no terceiro round. E ele credita isso a paciência que teve para esperar o momento certo e nocautear o rival Villante.



Em coletiva de imprensa realizada após o evento, Shogun explicou que tem trabalhado sua ansiedade e comemorou o nocaute conquistado, algo que lhe trará mais empolgação e confiança para as próximas lutas.

— Sabia que Villante era um cara duro. Comecei um pouco cauteloso, pois achava que ele ia querer me derrubar, mas ele aceitou a trocação e consegui o nocaute. Prefiro lutar com cara que busca a luta. Lutar com caras que amarram a luta não é legal. Fiquei feliz com essa luta, foi boa (...) Tento sempre melhorar como atleta, peço a Deus muita paciência sempre. Quanto mais calma eu tiver, melhor eu luto. A luta é muito diferente do treino, temos de nos concentrar e o nervosismo às vezes toma conta de tudo. Precisei de muita paciência. Mas essa vitória me dá mais empolgação para a próxima luta. Vi que ele sentiu minha mão, mas se recuperava rápido. Então esperei até o momento certo, não queria me expor, fui paciente e consegui vencer — declarou.



Aos 35 anos e com 35 lutas na carreira, o curitibano pretende fazer mais duas lutas ainda na temporada. Satisfeito com a vitória, ele sonha com uma nova caminhada pelo título.

— Meu objetivo é fazer uma ou duas lutas ainda esse ano. Essa luta foi minha 35ª, encaro cada luta como um sonho. O UFC é a Copa do mundo do MMA, então toda luta é um sonho. Sei que cada luta que eu vencer vai me deixar mais perto do cinturão — encerrou.