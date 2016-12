Após longo período parado, Federer espera seguir no circuito pelo menos mais um ano 

Tênis

Roger Federer, dono de 17 Grand Slams, concedeu entrevista para a revista francesa Tennis Magazine a qual comentou sobre sua aposentadoria. Segundo ele, no mínimo, mais um ou dois anos no circuito. O suíço ficou longe das quadras desde julho.

Leia mais:

Bruno Soares publica foto em "treino intensivo" com dupla sertaneja Marcos e Belutti

Premiação do Aberto da Austrália aumenta para US$ 36,2 milhões

Tenista ferida com faca em tentativa de assalto ficará fora das quadras por seis meses, segundo médico



— Na minha cabeça sempre há uma voz que olha o horizonte de no mínimo um ano que quero jogar. O que espero é terminar por minha conta. Quero decidir quando vai acabar tudo e não que seja um problema ou outro seja por lesão ou outro que decida por mim. Mas se me perguntar se isso será em dois meses ou dois anos eu não sei. Não sabemos quando terminará tudo e nem onde. Seria uma grande ajuda saber quando vou me retirar porque posso ir planejando, mas não sei em absoluto — disse o maior vencedor do tênis.

Federer voltará a jogar na Copa Hopman, na Austrália, no dia 2 de janeiro. Está com 35 anos



*LANCEPRESS