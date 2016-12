Cláusula no contrato de Tevez na China permite retorno ao Boca Juniors

Duas temporadas no Shanghai Shenhua

Carlitos Tevez deixou o Boca Juniors para se aventurar no futebol chinês ao assinar por duas temporadas com o Shanghai Shenhua. Além do astronômico salário de 40 milhões de dólares (R$ 130 milhões) por ano, há uma cláusula no contrato que permite o retorno do atacante ao time de Buenos Aires caso não se adapte ao país asiático.



— O contrato tem algo que contempla que se Tevez não se adaptar na China até novembro de 2017, ele pode voltar para o Boca. Ele poderá tomar um ar e voltar com outras energias. Mas é assim: ou ele deixaria o futebol e/ou voltaria ao Boca. Para ir para outra equipe, o Shanghai Shenhua teria que vendê-lo. Com o Boca e com a sua vida, ele tem tratamento especial — informou o representante do Apache, Adrián Ruocco, à "Fox Sports" da Argentina.



Leia mais:

Tevez deixa o Boca Juniors e vai defender o Shanghai Shenhua, da China

Casa de Tevez em Buenos Aires é arrombada

Após 14 anos de namoro, Tevez se casa na Argentina



Por outro lado, Ruocco não quis afirmar que o destino do argentino seja realmente o Boca Juniors se tiver problemas de adaptação na China. Isso porque o jogador deixou o clube xeneize por desgaste com a diretoria. Permanecendo essa situação, a volta poderia não acontecer.



— Eu não descarto uma volta, mas as pessoas têm que querer. Se a relação foi desgastada ou se algo foi rompido, é difícil de unir novamente. Claro que assim não aconteceria. Se ele voltar e encher o estádio, como já o fez, seria curioso — finalizou.



*LANCEPRESS!