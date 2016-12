Cleveland Cavaliers vence Golden State na rodada natalina da NBA

Basquete

A rodada natalina da NBA teve a reedição das finais das últimas duas temporadas. E, numa partida com cara de decisão, o Cleveland Cavaliers venceu o Golden State Warriors de maneira emocionante por 109 a 108.

Na Quicken Loans Arena, Kevin Durant converteu 36 pontos e foi o cestinha do jogo. O desempenho do atleta, somado ao talento de Stephen Curry e Klay Thompson, complicou muito a vida do Cleveland na partida.



Mas havia LeBron James. E seu poder de decisão foi importantíssimo. Com 31 pontos, o jogador ajudou o Cleveland Cavaliers a sair com vitória emocionante — concretizada numa cesta de Kyrie Irving a três segundos do fim.

