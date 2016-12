Ex-jogador da seleção francesa de basquete morre em acidente

Luto

O ex-pivô da seleção francesa de basquete Pape Badiane, campeão da França pelo Chorale Roanne em 2007, morreu neste sábado aos 36 anos em um acidente de trânsito no departamento de Deux-Sèvres, na França, anunciaram os clubes nos quais o atleta jogou.

Badiane, de 2m06cm de altura, apelidado de "polvo" devido aos seus longos braços, totalizou 23 partidas internacionais em sua carreira.

Jogador do Poitiers de 2009 a 2013, o atleta se aposentou após fazer uma operação na mão.

Ao longo do dia, as mensagens de condolências de vários jogadores históricos do basquete francês se multiplicaram nas redes sociais.

Seu ex-técnico no Roanne, Jean-Denys Choulet, lamentou no Twitter a perda do "pivô mais amável do mundo".