Dana diz que Werdum recusou lutas contra Cigano e Overeem

Nada feito

O gaúcho Fabrício Werdum poderia lutar nesta sexta-feira, no UFC 207, mesmo com a saída de Cain Velasquez do evento por lesão. O Ultimate ofereceu um duelo contra Júnior Cigano, mas o gaúcho pediu valores altos demais para seguir no card. Werdum também manteve a pedida alta para enfrentar o holandês Alistair Overeem no UFC 208, em 11 de fevereiro.

— Werdum recusou duas lutas. Uma delas foi contra o Júnior Cigano. Werdum recusou esta luta. Há diferentes jeitos de se recusar uma luta. Eu posso ligar e dizer "Você quer essa luta?". E a pessoa responder: "Não, eu não quero essa luta". Ou a pessoa pode dizer: "Sim, por US$ 800 mil e participação no pay per view". Isso é recusar uma luta. E aí oferecemos uma luta contra o Alistair Overeem, no Brooklyn, e ele recusou — disse White.

Nos bastidores, Werdum confirmou a pessoas próximas que pediu altos valores para lutar. A luta contra Velasquez seria uma espécie de decisão do novo desafiante dos pesados, e o UFC não garantiu que o brasileiro teria a disputa contra Stipe Miocic em caso de vitória sobre Cigano ou Overeem.