Ex-número 1, Ana Ivanovic anuncia aposentadoria do tênis aos 29 anos

Em um anúncio feito ao vivo pelo Facebook, a tenista sérvia Ana Ivanovic, ex-número 1 do mundo, anunciou, na tarde desta quarta-feira, sua aposentadoria das quadras. A jogadora campeã de Roland Garros em 2008 tem 29 anos.



Considerada uma das mais belas e talentosas jogadoras, Ivanovic ganhou o mundo com o o título no Aberto da França em 2008. Já tinha feito final em 2007 e sido vice no Australian Open também em 2008. Ela deixa o circuito com 15 títulos e oito finais. Sua última conquista foi em Tóquio, no Japão, no fim de 2014. A temporada 2016 foi de lesões e problemas físicos que a fizeram despencar ao 63º posto.



– Decidi me aposentar do tênis profissional. Foi uma decisão difícil, mas há muito o que celebrar", afirmou a agora ex-jogadora. – Só posso jogar se conseguir performance no meu melhor e não consigo fazer mais isso, então é o momento de seguir adiante – finalizou.



