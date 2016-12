Capitão da argentina na Copa Davis defende Del Potro: "Quem o critica não sabe de muita coisa"

Preservou

Daniel Orsanic, capitão da vencedora equipe argentina que conquistou o primeiro título de Copa Davis para o país, defendeu sua principal estrela Juan Martín Del Potro e pediu respeito para as decisões que o medalhista de prata tomar.

– O que Juan Martín e os demais jogadores deram ao tênis argentino é o maior prêmio que existe. Se há alguém que pense em criticá-lo porque não joga uma disputa, não sabe de muita coisa – declarou o capitão ao jornal argentino La Nación.



Orsanic, que trabalhou com o número um do Brasil Thomaz Bellucci antes de comandar a equipe argentina, declarou que a decisão de não disputar o Australian Open de Delpo mostra que o foco do jogador é estar bem preparado.

– O que ele deu ao país com a equipe é muito maior do que se pode pedir. Se está para jogar bem, se não, ótimo também. Não é um drama. Repito: o que conquistou com os demais jogadores é incrível. Todo fã de tênis deve estar agradecido e deve respeitar as decisões que ele tomar. De minha parte, a única palavra que tenho é obrigado – disse.



