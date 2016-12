Ex-Inter, Cavenaghi anuncia aposentadoria aos 33 anos

Passaporte Gre-Nal

O atacante argentino Fernando Cavenaghi publicou uma carta de despedida no site do River Plate para anunciar que está deixando o futebol. Muito identificado com o Monumental de Núñez, o jogador tem tatuagens no corpo homenageando o clube onde conquistou a Copa Libertadores de 2015.

Leia mais:

Adriano Gabiru acerta com clube paulista e é apresentado em padaria

Novo reforço do Inter, Roberson marcou um gol a cada três partidas no Juventude

Inter abre conversas para tentar contratar o chileno Mena



Cavenaghi ficou mais conhecido dos gaúchos quando atuou pelo Inter. No entanto, a passagem durou apenas 144 dias. Marcou dois gols em 13 jogos, até pedir demissão.



Na carta de despedida, o argentino agradeceu familiares, ex-colegas e até a seleção argentina, que defendeu em algumas ocasiões.

CLUBES

River Plate

Spartak Moscou

Bordeaux

Mallorca

Inter

Villarreal

Pachuca

Apoel



*ZHESPORTES