Filho de Zico confirma presença de Neymar no Jogo das Estrelas no Maracanã

Craque da Seleção Brasileira voltará ao Maracanã no amistoso de fim de ano

Foto: LLUIS GENE / AFP

O tradicional Jogo das Estrelas organizado por Zico no fim de ano terá uma presença especial em 2016: Neymar, atacante do Barcelona, que teve a participação confirmada pelo filho de Zico, Júnior Coimbra.

A partida beneficente ocorrerá às 20h30min da próxima quarta-feira, no Maracanã. Será a 13ª edição do amistoso organizado por Zico.

Além da verba revertida à caridade, o evento terá homenagens à Chapecoense, que perdeu parte do elenco, comissão técnica e diretoria no acidente aéreo no fim de novembro. O Atlético Nacional também receberá homenagens pelo fair play ao ceder o título da Copa Sul-Americana ao clube catarinense.