Forte calor e festa da torcida marcam a apresentação de Loco Abreu pelo Bangu

Ele está de volta ao futebol brasileiro! Sob forte calor, o uruguaio Loco Abreu foi apresentado oficialmente no Bangu na manhã desta terça-feira. O atacante ficará a princípio somente para a disputa do Campeonato Carioca de 2017 e fará dupla de ataque com o compatriota Peralta, contratado recentemente pelo Alvirrubro.

Na chegada, o atacante ex-Botafogo já sentiu o 'caldeirão' que irá encarar daqui pra frente no subúrbio carioca e projeta dias de glória ao novo clube:

– Estamos juntos para fazermos um caldeirão. Está um calor aqui. Tenho a esperança do Bangu voltar aos times dos anos 70/80.



A festa de apresentação do atacante começou por volta das 9h30min, com show da torcida e do puxador de samba Paulinho Mocidade. Com um pouco de atraso, o uruguaio chegou por volta de 13h e levou os adeptos ao delírio, e ainda chutou algumas bolas em direção a arquibancada.

– O Botafogo é a minha casa, a minha família. Esse sentimento não vai mudar. Fico feliz de voltar ao Rio de Janeiro. É um lugar muito especial. Fico feliz de voltar a jogar o Cariocão e me sinto muito bem para estrear com o clube em janeiro - Afirmou, Loco Abreu

A apresentação do atacante ainda contou com a presença do ídolo do clube, Marinho, último jogador do Bangu a ser convocado para a Seleção Brasileira. Os treze primeiros compradores da camisa que Loco Abreu usará, receberam das mãos do craque o manto Alvirrubro. Inesperadamente, um senhor por volta dos 50 anos, pulou o alambrado de Moça Bonita e correu para os braços do uruguaio que se surpreendeu com a atitude e o abraçou.

Loco Abreu estava jogando no futebol de El Salvador, antes de acertar com o Alvirrubro. O atacante é ídolo no Botafogo, por onde conquistou o Campeonato Carioca. O Bangu será o 23º clube na carreira do veterano.

O elenco do Alvirrubro se apresenta no dia 03 janeiro para uma pré-temporada em Vargem Pequena, Zona Oeste do Rio. A estreia do time está prevista para o dia 28 do mesmo mês no Campeonato Carioca, com adversário a ser definido pela fase preliminar.



