Jogo das Estrelas de Zico terá presença de Neymar e homenagens à Chapecoense

De todos os amistosos beneficentes de fim de ano, nenhum tem mais destaque no Brasil do que o Jogo das Estrelas. Organizado por Zico, o evento terá a sua 13ª edição nesta quarta-feira, às 20h30min, no Maracanã. As grandes presenças deste ano são Neymar, Renato Portaluppi, Loco Abreu, Renato Augusto, Sorín e Denílson. O jogo terá transmissão do SporTV.

De acordo com os organizadores a expectativa é de receber um público recorde em torno de 70 mil pessoas (o Maracanã tem capacidade para 78 mil pessoas). Além da verba revertida à caridade de todo o país, o evento terá homenagens à Chapecoense, que perdeu parte do elenco, comissão técnica e diretoria no acidente aéreo no fim de novembro. O Atlético Nacional também receberá homenagens pelo fair play ao ceder o título da Copa Sul-Americana ao clube catarinense.

Outro a receber homenagens será Carlos Alberto Torres, capitão do tricampeonato mundial da Seleção Brasileira que morreu em outubro.

Jogadores

Neymar (Barcelona), Loco Abreu (Bangu), Renato Augusto (Beijing Guoan), Réver (Flamengo), Juan (Flamengo), Diego Souza (Sport), Camilo (Botafogo), Falcão (futsal), Muralha (Flamengo), Sheik (Flamengo), Richarlyson (FC Goa), Rafinha (Bayer de Munique), Roger Guedes (Palmeiras), Rodrigo Pimpão (Botafogo), Alecsandro (Palmeiras), Vitinho (CSKA), Marinho (Vitória), Camilo (Botafogo), Weverton Pereira (Atlético-PR), Sebástian Verón (Estudiantes).

Ex-jogadores

O argentino Sorín, o alemão Bernd Schuster e os brasileiros Renato Portaluppi, Aldair, Júnior, Amaral, Marcos Assunção, Denilson, André Santos, Wendell Lira

Outras personalidades

Gabriel Medina, Márcio Garcia, Marrone, Caio Castro, Wesley Safadão