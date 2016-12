Montillo vestirá a camisa 7 no Botafogo

Homenagem

Reforço de impacto do Botafogo para a disputa da Copa Libertadores, o meia Montillo usará a mítica camisa 7 do clube. O anúncio foi feito pelo próprio jogador, na noite desta quinta-feira, por meio de sua conta no Twitter.

- Com humildade e felicidade vou ter a honra de usar uma camisa com muita história - escreveu o argentino, que agora usará o número já representado por Garrincha, Jairzinho e Túlio Maravilha.

O meia foi anunciado pelo Botafogo na manhã desta quinta-feira, pelas redes sociais do clube. Na divulgação do acerto com o jogador, o clube usou uma camisa 10 para ilustrar a contratação.



Montillo quase sempre jogou com a camisa 10 ao longo da carreira. No Shandong Luneng, da China, seu clube antes do Botafogo, ele também atuou com a camisa 30.

O Botafogo não tem numeração fixa, Montillo será uma exceção. Em 2016, a camisa 7 geralmente foi usada por Neilton, que nesta quinta-feira foi anunciado como reforço do São Paulo. A camisa 10 do Glorioso deverá seguir, de forma geral, com Camilo.

*LANCEPRESS