Nate Diaz elogia Ronda e diz que quase foi finalizado por ela em treino

Técnica e força

Enquanto aguarda uma definição sobre seu retorno ao octógono, Nate Diaz aproveita a semana de UFC 207 para exaltar sua amiga Ronda Rousey. O americano rasgou elogios à ex-campeã, que volta ao octógono nesta sexta-feira em disputa de cinturão peso galo feminino contra Amanda Nunes, em Las Vegas.

Em participação no programa The Pony Hour, Diaz lembrou o dia em que quase foi finalizado por Rousey e comparou a ex-campeã com outras atletas com as quais já treinou.

Leia mais:

Sem luta no UFC 207, Werdum critica Velasquez e provoca Cigano

Amanda Nunes provoca Ronda: "Ela sabe que eu sou a melhor"

Caju Freitas: os três melhores UFCs de 2016

— Já treinei com Ronda Rousey e com um bando de outras mulheres. Ronda Rousey é a mais atlética e técnica de todas. Ela é maluca. Não existem mulheres como ela. Treinei com outras meninas que são realmente boas. Muito, muito boas em jiu-jitsu e movimentação, mas nenhuma das que treinei eram tão boas, técnicas e fortes. Se você desacreditar, vai ter que bater (desistir). Isso não aconteceu comigo, mas a vi fazendo pessoas baterem. Ela chegou a me pegar em um movimento e eu tive que usar uma força de super-homem para me segurar — recordou o lutador.

Nate Diaz lutou duas vezes com Conor McGregor em 2016. Na primeira, venceu por finalização. Na segunda, perdeu por decisão majoritária — quando dois juízes marcam vitória, e o terceiro assinala empate.