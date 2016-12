Pela segunda vez, Atlético-PR tenta a contratação de Luis Henrique

Futebol

A investida feita em junho não deu certo. Mas agora o Atlético-PR volta a carga para tentar contratar o centroavante Luis Henrique, do Botafogo. Antes visto como promessa, o jovem de 18 anos teve perda de espaço em 2016.

Leia mais:

Schweinsteiger homenageia Ana Ivanovic por aposentadoria: "Você é uma mulher e esposa maravilhosa"

Leonardo Oliveira: o voo do Urubu

Racing-URU define valor para vender Gabriel Fernández ao Grêmio





Como o vínculo do atacante com o clube carioca termina em maio, ele já pode assinar pré-contrato com outra equipe, mas diante da falta de chances no Botafogo, é possível que ele se transfira ainda em janeiro. No Furacão, ele também teria forte disputa. O experiente Grafite, por exemplo, já foi contratado.



Diante da necessidade do Botafogo e da fenomenal fase que Luis Henrique vivia em 2015, ainda no time sub-17, o atacante foi promovido ao time profissional e também teve início avassalador. Em 2016, porém, ele foi perdendo vez para Ribamar, Sassá, Canales e até Vinícius Tanque.



Paralelamente, a questão contratual de um jogador cuja multa rescisória é de R$ 60 milhões era um dilema. Mas clube e jogador ainda não acertaram renovação e a tendência é, agora ou em maio, Luis Henrique sair.



*LANCEPRESS