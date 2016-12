Ramiro visita Follmann no hospital e comemora: "Meu maior presente de Natal foi ter você ao meu lado"

Reencontro

Meu maior presente de natal foi ter você ao meu lado irmão. Ver esse sorriso contagiante e essa força de vontade não tem preço. Tu sabe que a minha admiração e o meu amor por ti é imenso! Eterno amigo/irmão, conta comigo sempre, te amo! ¿¿ Uma foto publicada por Ramiro Moschen Benetti (@ramirobenetti) em Dez 23, 2016 às 5:40 PST

O volante Ramiro teve um reencontro emocionante nesta sexta-feira. O jogador gremista visitou o goleiro Jacksson Follmann, um dos sobreviventes do acidente com o avião da Chapecoense. Follmann está internado no hospital da Unimed, em Chapecó.

Em entrevista coletiva após o acidente, Ramiro lamentou a tragédia e disse que tem uma relação de irmão com Follmann, com quem morou quando os dois jogavam no Grêmio. O volante postou no Instagram uma foto com o goleiro e Tárik Boschetti, que tem passagem pelo Inter e atualmente defende o FC Osaka, do Japão.



Depois do acidente, Follmann teve a perna direita amputada e passou por mais três cirurgias: uma na Colômbia, uma em São Paulo e outra em Chapecó. Ele seria operado novamente nesta sexta-feira, mas o procedimento foi adiado porque o goleiro precisa concluir um tratamento antimicrobiano para evitar riscos de infecção.

