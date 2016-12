Romero diz que se sente em casa com a camisa do Cruzeiro

Em BH

Em entrevista ao site oficial do Cruzeiro, o volante Lucas Romero afirmou que se "sente em casa" jogando com a camisa da Raposa. Desde fevereiro no clube, quando foi contratado do Vélez, da Argentina, o volante de 22 anos aproveitou a oportunidade para agradecer ao torcedor pelo carinho recebido nesses pouco mais de dez meses.

– Que Deus abençoe muito nossa gigante torcida e que ano que vem seja um ano muito bom para todos nós. Quero agradecer por todo o carinho que os torcedores me deram durante este ano. Estou muito feliz. O Cruzeiro é minha casa – comentou o camisa 29 do Cruzeiro.



Por fim, o volante projetou o que espera do clube na próxima temporada. Em sua análise, o desempenho do Cruzeiro vai depender da qualidade da pré-temporada.



– Preparar-se bem é muito importante. A pré-temporada é aquilo que resume o trabalho do ano todo e ajuda a suportar o calendário. No Brasil, temos muitos jogos. É bom começar a pré-temporada junto com todos os companheiros, logo no início do ano, para podermos focar em tudo o que vier pela frente e buscarmos êxitos – disse.



