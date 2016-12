Romildo Bolzan e Marcelo Medeiros participam do Sala de Redação e projetam a temporada de 2017 

Bate-Papo de dirigentes

O Sala de Redação desta sexta-feira foi direto do Litoral Gaúcho. Participaram do debate o presidente do Grêmio Romildo Bolzan, o vice de futebol Odorico Roman, e o integrante do Conselho de Administração do Grêmio, Cláudio Oderich, além de Marcelo Medeiros, presidente do Inter e Roberto Melo, vice de futebol.

Ao longo do bate-papo, os dirigentes falaram sobre a temporada de 2016 e projetaram os desafios de 2017.

Veja os principais trechos:

Grêmio

Romildo Bolzan sobre o ano gremista: "Terminou bem, no ponto de vista de campeonato. Como a última impressão é a que fica, vamos ficar com a última impressão. Foi um ano difícil, mas o título consolidou o trabalho que vinha sendo feito."

Romildo Bolzan sobre Gabriel Fernández: "Esse jogador faz parte da avaliação. É importante, o apelido dele é "El Toro", raçudo, muito a ver com a identificação que queremos para centroavante. Não é o negociação com jogador pronta e em andamento. (...) Não é aquele que é o Calleri, o Borja, mas tem a característica importante para atender a característica que o Grêmio precisa"

Romildo Bolzan sobre Marinho: "Algum time fez proposta para o Marinho? Ou alguma vez se disse que ele sairia do Vitória? Eu acho que esse jogador está esperando um leilão e uma proposta que convenha. É um grande jogador de futebol, mas teve um ano excepcional em 2016. Se for levar em conta isso, todos os clubes gostariam de tê-lo. Eu gostaria de ter conosco. Mas no Grêmio tem dois jogadores com características parecidas, Pedro Rocha e Everton."

Romildo Bolzan sobre Marco Rubén: "O Marco Rubén não gosta de sair de lá. Tentamos ofertas com seus representantes, mas ele mantém vínculos com o Rosário Central"

Romildo Bolzan sobre sondagem do Santos por Lincoln: "Nós estávamos lá em Assunção, no sorteio e o presidente Modesto, trocamos opiniões. Conjecturamos diversas coisas. Eu queria o Ricardo Oliveira, eu queria o Zeca, sondei tudo. O que ele pode abrir abriu e ele também. É difícil."

Odorico Roman: "Nós estamos procurando dois laterais para auxiliara o Marcelo e o Edílson. Já veio o Michel e traremos dois ou três atacantes para ajudar o time a fazer gol."

Inter

Marcelo Medeiros sobre a eleição: "O resultado das urnas, pelo impacto desses resultado, demonstra que a torcida colorada está na expectativa da mudança grande, de discurso, de rumo e assumir a presidência de clubes como os nossos do Rio Grande do Sul, é uma honra, uma missão difícil, talvez o pior ano de sua história. Mas aumenta a nossa responsabilidade e é isso que nos motiva. A nossa missão é recolocar o Inter na elite do futebol brasileiro."

Marcelo Medeiros sobre uma "faxina" no elenco: "Faxina acho uma palavra pesada. O Inter tem que fazer avaliação e buscar um grupo que tenha equilíbrio. Analisando o mercado, o grupo do Inter não era para estar na condição que estamos e ter os resultados que tivemos. Acho que com criatividade e informação podemos dar uma nova cara a esse grupo. O importante é que com a nova comissão técnica o grupo seja bem treinado."

Marcelo Medeiros sobre Anderson : "Não falamos em individualidades porque isso prejudica o ambiente do futebol. O Anderson tem mercado internacional, estamos esperando uma resposta melhor"

Marcelo Medeiros sobre finanças: "A situação financeira preocupa. Essa semana o assunto das contas do clube veio a público com as manifestações dos dirigentes que estão deixando o clube. Estamos fazendo uma blitz na área financeira. Temos que ter uma gestão austera, porque é isso que a torcida exige, que não se faça mais aventuras"

Roberto Melo sobre D'Alessandro: "O D'Alessandro que a gente espera é o que fez um grande ano pelo River, ganhou dois títulos. É uma liderança técnica e moral. A gente fala em lotar aeroporto, sendo um retorno, vai ajudar a agregar a torcida com o clube"

Roberto Melo sobre empréstimos ao Vitória: "O Alan Costa praticamente definido e o Geferson falta um detalhe de negociação"

