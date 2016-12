Grêmio negocia contratação de Gabriel Fernández, atacante do Racing-URU

A busca por reforços

O Grêmio segue sua busca por um artilheiro para a temporada 2017 e pode encontrar o novo reforço no Uruguai. Gabriel Fernández, 22 anos, do Racing-URU, é um dos jogadores que o clube negocia para encorpar o grupo.

Apelidado "El Toro" por conta da força física, Fernández é um dos artilheiros do Campeonato Uruguaio, com 8 gols em 15 jogos. Além da imposição e presença de área, tem boa técnica, o que, na avaliação do Grêmio, pode facilitar sua adaptação ao toque de bola da equipe campeã da Copa do Brasil.

Leia mais

Grêmio descarta troca de Lincoln por jogadores do Santos

Leonardo Oliveira: um olhar oriental sobre possível reforço do Grêmio

Chegadas e partidas: as mudanças no grupo do Grêmio para 2017



— É um jogador importante. Forte, raçudo. Seria o 9. Não é o jogador que tem negociação pronta e em andamento, é um dos atacantes que o Grêmio avalia — destacou o presidente Romildo Bolzan, em entrevista à Rádio Gaúcha.



Fernández é alvo, também, de interesse do Nacional-URU. O negócio quase fechou com a equipe de Montevidéu, mas a concorrência do Grêmio impediu que a transferência fosse concretizada.

Leia outras notícias sobre o Grêmio



Acompanhe o Grêmio no Gremista ZH. Baixe o aplicativo:

App Store



Google Play

*ZHESPORTES