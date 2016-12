Chegadas e partidas: as mudanças no grupo do Grêmio para 2017

Balanço

A fotografia do grupo do Grêmio para 2017 não deve mudar muito em relação ao time que foi pentacampeão da Copa do Brasil. Ao todo, a direção pretende trabalhar com 33 jogadores para a disputa da Libertadores, do Gauchão e da Primeira Liga no início da temporada.



Até o momento, ocorreram mais saídas do que chegadas na Arena. A única contratação anunciada foi a do volante Michel, que foi campeão da Série B pelo Atlético-GO e veio por empréstimo do Novorizontino, do interior paulista, por indicação de Luís Carlos Goiano.



Por outro lado, seis jogadores já deixaram o clube ou foram liberados para buscar novas equipes para o ano que vem, como o lateral Wallace Oliveira e o atacante Henrique Almeida, que não corresponderam as expectativas da direção e da torcida.



Caras já conhecidas, como Fernandinho e Maxi Rodríguez, voltam de empréstimo. E caras novas também podem chegar, como é o caso do centroavante Kayke, 28 anos, que atua no Yokohama Marinos, do Japão, e deve ser anunciado na próxima semana.



Outros, no entanto, não passam de sonho da direção, como o atacante Marinho, do Vitória, que deve se acertar com o Flamengo, e também o atacante paraguaio Cecilio Domínguez, do Cerro Porteño, considerado caro demais para os padrões financeiros do Grêmio.



Veja um balanço das movimentações que o Grêmio faz em seu grupo de jogadores para a próxima temporada.



Quem fica

Goleiros: Marcelo Grohe, Léo, Bruno Grassi e Dida.

Laterais: Edílson, Iago e Marcelo Oliveira.

Zagueiros: Geromel, Kannemann, Thyere, Wallace Reis e Gabriel.

Volantes: Jailson, Maicon, Kaio, Guilherme Amorim, Machado e Arthur.

Meias: Ramiro, Lincoln e Tontini.

Atacantes: Everton, Guilherme, Batista, Tilica e Ty Sandows



A espinha do time será mantida para 2017. Na defesa, sobretudo, os titulares estão garantidos - Geromel e Kannemann receberam sondagens, mas não serão liberados pela direção. No meio-campo, Jailson pode se firmar como parceiro de Maicon caso Walace seja vendido. Recuperado pelo técnico Renato, Ramiro também seguirá na equipe. No ataque, o garoto Everton, que marcou gols decisivos em 2016, também tem sua permanência assegurada.



Quem pode sair

Luan, Walace, Bolaños, Douglas, Fred e Pedro Rocha



Com a abertura da janela europeia, em janeiro, o assédio sobre jogadores valorizados, como Luan e Walace, aumentará - uma sondagem de 15 milhões de euros pelo atacante foi recusada. A direção aposta que Bolaños será uma das referências do time, mas uma oferta da China pode abreviar os planos. Em relação ao meia Douglas, já existe acerto para a renovação, mas Atlético-MG e São Paulo estão interessados. Decisivo na conquista da Copa do Brasil, o atacante Pedro Rocha negocia renovação, mas desperta a cobiça do Flamengo. Outro que pode sair é o zagueiro Fred, que deve ser emprestado ao Vitória.



Quem já saiu ou sairá

Marcelo Hermes, Wesley, Moisés, Negueba, Wallace Oliveira, Henrique Almeida



Alguns nomes já definiram suas saídas. É o caso dos laterais Marcelo Hermes e Wesley, que não renovaram contrato - um acertou com o Benfica, de Portugal, e o outro será devolvido ao Novo Hamburgo. Outro que não terá o vínculo estendido é o atacante Negueba. O volante Moisés foi emprestado à Chape. Com contrato em vigor, o lateral Wallace Oliveira e o centroavante Henrique Almeida estão fora dos planos e foram liberados para buscar novos clubes em 2017.



Quem deve retornar

Fernandinho, Maxi Rodriguez, Yuri Mamute



Após um bom Brasileirão pelo Flamengo, o atacante Fernandinho voltará ao Grêmio em janeiro. Com perfil que agrada ao técnico Renato, o jogador deve ser reincorporado. No entanto, a direção não descarta negociá-lo se tiver proposta. Quem também retorna, após passar o ano no Peñarol, é o meia Maxi Rodriguez, que tende a ser aproveitado no time que disputará a Primeira Liga. O atacante Yuri Mamute, de passagem discreta pelo Náutico, é outro que será reavaliado.



Quem chegou ou pode chegar

Michel, Kayke e Marinho



A única contratação confirmada pelo Grêmio, até o momento, é do volante Michel, destaque do Atlético-GO no título da Série B. O clube também negocia com o centroavante Kayke, do Yokohama Marinos-JAP, que viria por empréstimo. Apesar do interesse no atacante Marinho, do Vitória, o Grêmio não investirá alto para tirá-lo do clube baiano, que exige o pagamento de R$ 17 milhões para negociá-lo. A concorrência com Flamengo e Santos também dificulta uma investida.



Quem pode vir da base

Luan Viana, Pepê, Jean Pyerre e Ezequiel Esperon



Quatro garotos podem ganhar oportunidade de Renato Portaluppi na pré-temporada do profissional. O atacante Luan Viana, 20 anos, artilheiro do sub-20, é observado pela comissão técnica. O mesmo vale para o atacante Eduardo Gabriel, o Pepê, 19 anos, que surge como uma das boas promessas do clube para 2017. O meia Jean Pyerre, 18 anos, é aposta para o futuro. O volante argentino Ezequiel Esperon, 20 anos, é cotado para integrar o grupo na pré-temporada.



