Sport pede alto e faz Corinthians interromper negociação por Rithely

A diretoria do Corinthians interrompeu as negociações pela contratação do volante Rithely, de 25 anos. Isso porque o Sport informou ao Timão que deseja mais de R$ 20 milhões por 50% dos direitos econômico do atleta, valor muito acima do que o clube paulista está disposto a pagar.



O Corinthians já tem um acerto com Rithely por quatro anos e também chegou a um acordo com os investidores que detêm os outros 50% do atleta.

Contudo, as tratativas com o Sport emperraram nos últimos dias, após o novo presidente do clube, Arnaldo Barrros, ser empossado.



— Os valos apresentados são inviáveis ao Corinthians neste momento — disse o gerente de futebol corintiano, Alessandro Nunes.

Porém, o diretor de futebol do Timão, Flávio Adauto, não descartou retomar as tratativas caso os valores sejam reduzidos:

— Se reverter, volta a negociação — destacou o dirigente.

O Corinthians conta a ajuda de um investidor para contratar Rithely, que tem contrato até o fim de 2019 com o Sport. Ao contrário do que vinha sendo noticiado, a multa rescisória do volante para clubes brasileiros é de R$ 200 milhões e não R$ 40 milhões.

Até o momento o Timão contratou apenas dois jogadores para 2017, os atacantes Jô e Luidy.

