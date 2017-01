Atletas do Bento e do Juventude jogam vôlei na Serra Gaúcha

Integração

Hora com bola de vôlei, hora com bola de futevôlei, assim começou a tarde de quinta-feira para Bento Vôlei e Esporte Clube Juventude. Os times de Bento Gonçalves e Caxias do Sul deram um show de união e descontração no Ginásio Municipal de Esportes de Bento Gonçalves. Jogando Voleibol e também Futevolei, os dois clubes mostraram que suas habilidades com a bola não são apenas no seu esporte de origem.

No início, para o aquecimento e ambientação, cada equipe contou com seus atletas de origem. Porém, no momento em que os atletas começaram a contagem de pontos, as equipes foram misturadas o que rendeu muita diversão e comemorações.

Durante a atividade, entraram em quadra os técnicos Paulão, do Bento Vôlei e Paulo César Parente, do Juventude, além do Diretor Executivo da equipe de Bento Gonçalves, Dentinho. O vencedor do desafio foi o esporte da Serra Gaúcha, que cada vez fica mais unido e forte para disputar as principais competições nacionais.

Representando o Bento Vôlei jogaram Daniel, Guinter, João, Sandro, Wagner, Paulão e Dentinho. Pelo lado do Jaconero, entraram em quadra, Bruno Ribeiro, Dieguinho, Lucas, Pará, Ruan e Paulo Cesár Parente.

Na próxima semana, será a vez do Bento Vôlei/Isabela visitar o local de treinamento do Juventude e realizar mais um desafio.

