"Bernardinho como técnico foi meu melhor psicólogo", diz Giba

Giba na poupa elogios a Bernardinho, ex-técnico da seleção brasileira de vôlei. A dobradinha entre o capitão e o treinador entrou para a história das quadras. Uma sinergia que rendeu ao Brasil três medalhas olímpicas (uma de ouro e duas de prata), sete Ligas Mundiais entre outras conquistas. Para Giba, Bernardinho foi mais que um técnico:



– Difícil falar, foi uma escolha dele (Bernardinho). É o técnico mais vitorioso da história do vôlei brasileiro. Durante as palestras que faço, sempre brinco que o Bernardinho como técnico foi o meu melhor psicólogo. Dentro de quadra, os resultados falam por si. Fora de quadra, me ajudou a ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor. Me faltam palavras para agradecer tudo o que ele fez por mim.

Giba lamenta, mas entende a saída de Bernardinho do comando da seleção brasileira de voleibol. Seu otimismo e seus elogios pairam agora sobre o gaúcho Renan Dal Zotto:

– Sobre o Renan (Dal Zotto) sou suspeito para falar. Trabalhei com ele durante dois anos. Assim como o Bernardo, foi uma pessoa que me fez crescer. Desejo toda a sorte do mundo para ele. O grupo é vitorioso. Todos que estão na seleção são competitivos. Gostam de ganhar, de estar sempre no topo. Tenho certeza que a experiência que o Renan teve na Itália como treinador vai ajudar também. O grupo vai estar junto com ele.

