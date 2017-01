Campinas vence, e líbero gaúcho é escolhido o melhor em quadra 

Superliga

O Campinas estreou no returno da Superliga masculina de vôlei 2016/2017 com sucesso. A equipe de São Paulo jogou em casa, no ginásio do Taquaral, e, com apoio da torcida, venceu o Juiz de Fora por 3 sets a 1 (parciais de 25/22, 25/18, 15/25 e 25/19).

O líbero gaúcho do time de Campinas, Tiago Brendle, agradou a torcida com sua atuação e foi o mais votado no site da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), sendo eleito o melhor jogador da partida. Premiado com o Troféu VivaVôlei, Brendle comemorou a vitória no primeiro jogo do ano de 2017.



– O time se mobilizou bastante nessa semana de treinamentos depois de um período de descanso. Nos preparamos no horário da partida e esse grupo fez por merece. Jogamos muita bola, vencemos em 3 a 1, fizemos o nosso dever de casa e agora seguimos em frente confiantes – disse Tiago Brendle.

Na segunda rodada do returno, o Campinas irá ao Paraná enfrentar o Caramuru no próximo sábado, às 20h. O Juiz de Fora terá um duelo mineiro contra o Cruzeiro, atual campeão e líder da Superliga . A partida será no mesmo dia, às 21h30min, com transmissão ao vivo do SporTV.

*ZHESPORTES